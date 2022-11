Coppa del Mondo Short Track | a Salt Lake City l’Italia conquista i quarti finale

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 5 novembre 2022) Venerdì 4 novembre ha tenuto a battesimo la seconda tappa delladel2022-23 di. Nello Utah Olympic Oval di(Stati Uniti) il programma si è aperto, come d’abitudine, con una giornata dedicata alle batterie e ai turni preliminari. Bilancio complessivamente positivo per i tanti azzurri impegnati. In campo maschile, ha brillato soprattutto Pietro Sighel (Fiamme Gialle), qualificatosi per idinei 500 metri e per la semidei 1.500 metri vincendo la propria batteria in entrambe le distanze. Sui 500, avanza direttamente aidianche Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), a sua volta vincitore della sua batteria, mentre sui ...