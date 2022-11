Convocati Monza | le scelte di Palladino per il Verona | la lista completa

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Ilha diramato iper la gara contro l' Hellas Verona . Portieri : Di Gregorio, Cragno, Sorrentino Difensori : Donati, Marlon, Caldirola, Birindelli, Antov, Carlos Augusto, Carboni, Izzo ...Verona esono due squadre simili, l'importante sarà non perdere i duelli: si giocherà molto ... Lo stesso per Verdi, che potrebbe essere tra i. I ragazzi sono professionisti seri, danno ... Monza-Hellas Verona, i convocati di Palladino: in difesa torna disponibile Izzo Il tecnico dei brianzoli recupera sia Izzo che Caldirola, “tamponando” l’emergenza in difesa Raffaele Palladino esulta: sia Armando Izzo che Luca Caldirola saranno infatti presenti domani allo U-Power ...La partita Monza - Hellas Verona di Domenica 6 novembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la tredicesima giornata del campionato di ...