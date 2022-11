Continua Blue Bloods 12 su Rai2 | con un nuovo doppio episodio il 5 e 12 novembre

(Di sabato 5 novembre 2022) Torna l’appuntamento con12 su. Stasera 5andranno in onda due nuovi episodi. Di seguito le anticipazioni. Si inizia con l’12×07 intitolato Non ci sono decisioni giuste, di cui vi riportiamo la sinossi: I tentativi di Danny e Baez di scoprire chi ha aggredito il proprietario di un negozio sono ostacolati dal rifiuto della comunità di collaborare; i sospetti di Erin sul suo capo aumentano; Gormley, Garret e Baker sono minacciati da unmembro dello staff. A seguire, l’12×08 dal titolo La dura realtà: Danny collabora con Anthony per risolvere unomicidio quando il losco cugino di Anthony dimostra di avere legami con una gang criminale; il confine tra il lavoro e la relazione personale ...

GamingTalker

FOTOGALLERYgallery %s Foto rimanenti Tecnologia Dagli investitori alla spunta blu, ecco come cambia Twitter I licenziamenti, l'uscita dalla Borsa, l'aumento del prezzo di Twitter: sono ...Qual è la storia dello stilista dell'abito da sposa di Wallis Simpson Inventore del "Wallis",... Micola occuparsi di moda attraverso la fondazione che porta il suo nome, promuovendo ... Blue Protocol, lo sviluppo continua: aggiornamento sui lavori in arrivo la prossima settimana È da più di un anno che non parliamo di Blue Protocol, l'MMORPG di Bandai Namco attualmente in sviluppo per PC. Dalla seconda metà dello scorso anno, infatti, non abbiamo ricevuto alcuna informazione ...