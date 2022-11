Conte | Governo non si azzardi a invio armi senza confronto in Parlamento

(Di sabato 5 novembre 2022) (Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2022 "Ho sentito dire al ministro Crosetto che ilsi appresta a fare il sestodiall'Ucraina. Ilnon sia procedereaver interpellato il, tanto più trattandosi di unche non è più di unità nazionale". Così il leader del M5S Giuseppe, arrivando a piazza esedra per prendere parte alla manifestazione per la pace. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

