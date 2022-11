Congedi parentali e maternità | cosa cambia

... con possibilità di dividere i tre giorni tra più aventi diritto rispetto ad una persona disabile da assistere;in caso di figli con disabilità fino a tre anni per figli fino al ...... raddoppiate le indennità di maggiorazioni di turno e dei turni notturni, aumentato dal 4 al 6% il diritto al part time,anche per i genitori affettivi (famiglie arcobaleno), più ...Il congedo straordinario può essere richiesto dal primo familiare avente diritto in base all'ordine di priorità familiare tenendo conto anche del requisito della convivenza.Le novità sul congedo parentale spiegate dalla nuova circolare Inps. Beneficoo esteso anche ai padri e durata maggiore.