Colpito da un tumore per colpa del cellulare usato a lavoro | verrà risarcito

Si tratta del secondo caso al mondo che si è concluso a favore di un lavoratoredalla ...del tribunale avevano stabilito che il cellulare aveva causato "con elevata probabilità" ile l'...In Italia ildel pancreas costituisce il 4% di tutti i tumori di nuova diagnosi tra maschi e femmine, e nel 2017 haall'incirca 13.700 persone (dati Airc). I medici potrebbero ...Il problema più comune per gli uomini over 60 è la prostata. Un maschio su due soffre di ipertrofia prostatica benigna, ma ogni anno in Italia vengono anche diagnosticati 36 mila tumori della prostata ...Il titolare del Viminale ha commentato il delitto di Vittorio Boiocchi al termine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si ...