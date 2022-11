Tiscali

Elisabettasi è regalata un finale di stagione con i fiocchi. La 21enne marchigiana, che all'inizio ... Abbiamo intervistato l'allenatore per scoprire qualcosa di più, anche indi un ...... Lucia Bronzetti (n.60), Elisabetta(n.64), Jasmine Paolini (n.64) e Martina Trevisan (... Queste le dichiarazioni di Garbin indell'appuntamento in Scozia: " Purtroppo, Camila, che ha ... Cocciaretto vista da coach Scolari: 'Impariamo ogni giorno' Elisabetta Cocciaretto si è regalata un finale di stagione con i fiocchi. La 21enne marchigiana, che all’inizio del mese di marzo era fuori ...Domenica da incorniciare per il tennis femminile azzurro: Jasmine Paolini e Elisabetta Cocciaretto hanno vinto i rispettivi tornei ITF in Spagna e in Messico, guadagnando punti e posizioni nel ranking ...