CM com – Inter | Cassano rivede la sua posizione su Inzaghi | ‘Dicevo che avrebbe dovuto farsi da parte e invece va premiato’ | Mercato

passioneinter.com

Già dalla prima partita con l'abbiamo subito un gol a quattro secondi dalla fine. A me interessa l'atteggiamento perché poi i punti si faranno. Vogliamo giocare un campionato difficile, abbiamo ...I giallorossi si mettono a + 3 dalla terzultima piazza, la squadra di Sottil manca il sorpasso all'ed è settima, in attesa delle gare di domani. L’Inter e Skriniar sempre più vicini all’accordo: i dettagli sul rinnovo In occasione del derby d'Italia, i bianconeri scenderanno in campo con una maglia speciale per celebrare il lancio .... Battere i rivali storici, significherebbe anche scavalcarli in classifica : inie ...Ha tirato un po' troppo la corda l'Inter con Milan Skriniar. Il centrale e' in scadenza di contratto e per lui si sono fatte avanti diverse squadre offrendo un supero contratto.