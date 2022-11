Clima | gli ecofricchettoni si svegliano | la Cina inquina più del resto del mondo

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 5 novembre 2022) Zuppa di Porro. Immigrazione, il governo adotta la linea dura e tutti urlano. Nel frattempo Gualtieri sindaco di Roma adotta la linea morbida, sulle occupazioni delle case: se occupi e sei fragile o meritevole di tutela fai bene. E questo invece va bene. Arrivano i miliardi per le bollette e aumenta il deficit, ma non vi preoccupate paghiamo noi. Bene lo sblocca trivelle. Rottamazioni? vedremo. Travaglio sulla manifestazione per la pace di Roma di oggi scrive robe forti: un po’ gli ucraini se la sono cercata, per otto anni hanno massacrato i Donbass. Caruso sul Foglio su come cambia il deep state. E fermi tutti Vito Mancuso, il teologo scrive alla Stampa e dice che abbandonerà Twitter perchè Musk è arrogante. Vabbè. il fertrino bacchetta il Papa che non si occupa di Iran e Formigli viene cuto da Storace. Il Nyt da leggere su quantola ...