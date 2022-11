Classifica FIMI | Bizarrap & Quevedo superano tutti nei singoli | Thasup si riprende la vetta degli album Mengoni cala all’ottavo posto | Giordana Angi solo 27esima

(Di sabato 5 novembre 2022)Ladeirelativa alla settimana dal 28 ottobre al 3 novembre 2022 ha due nuovi artisti in cima: il produttore discografico argentinoe il rapper spagnolo, autori del singolo: Bzrp Music Sessions ,Vol. 52. Dopo una settimana di pausa, negli, è invece ritornato in testa– INei singolo, com’è già detto, si sono posti in cima, salendo di due posizioni. Debutto al secondo, invece, per Chiagne di Geolier feat. Lazza, Takagi e Ketra. Piccola discesa, sul gradino più basso ...

Album da record per Taylor Swift , che con il suo Midnights occupa l'intera top ten della leggendaria Billboard Hot 100 e debutta per la prima volta in cima alladei dischi e vinili più venduti in Italia. La Swift è la prima artista internazionale a riuscirci nel 2022. Inoltre, a livello globale, Midnights ha già battuto tutti i record di ...Nelladei singoli "Quevedo: Bzrp music sessions, vol. 52" di Bizarrap e Quevedo è in ... Classifiche dischi ,album chart , thasup La fotografia dell'articolo è pubblicata non ...Cambiano le posizioni, ma sul podio degli album più venduti della settimana secondo le rilevazioni Fimi/Gfk troviamo gli stessi artisti di una settimana fa. (ANSA) ...L’anno scorso è stato AKA 7even ad aggiudicarsi la vittoria. Quest’anno quale dei cinque nominati al titolo di ‘Best Italian Act’, riuscirà a portarsi a casa l’ambito l’MTV EMA Date un’occhiata a chi ...