Ciclocross | Europei 2022 | Valentina Corvi | “Sapevo di poter fare bene | sono contentissima”

(Di sabato 5 novembre 2022) La prima giornata deglididi Namur (in Belgio) si è conclusa positivamente per la Nazionale Italiana, grazie ad ottimi risultati raggiunti tra cui spicca, inevitabilmente, la medaglia d’argento nella categoria juniores portata a casa da. Nel finale l’azzurra, classe 2005, ha avuto anche l’occasione di conquistare la medaglia più preziosa, contendendosi il successo fino alla fine con chi poi ha tagliato per prima il traguardo, l’olandese Lauren Molengraaf (favorita della vigilia); il podio è stato poi completato dalla belga Xaydee Van Sinaey. Ecco il commento alla sua straordinaria prestazione, riportato sul sito federale: “di, il percorso mi piaceva tantissimo. ...

Prosegue van Empel: ' Non avrei mai immaginato di poter portare a casa la maglia, è la mia ottava vittoria in questa stagione, stento ancora a crederci! Questa è una gara davvero iconica, è stato ...Prosegue Pontoni: ' Prendiamo tutto ciò che di buono ci ha lasciato questa giornata; abbiamo raggiunto un'altra top 5 con Sara Casasola, il massimo che si potesse fare in quella categoria (élite, ndr).Fem Van Empel è la nuova Campionessa d’Europa nel ciclocross. La 20enne neerlandese continua nel suo momento di totale dominio in questo inizio di stagione, vincendo l’ottava corsa su nove partecipazi ...EUROPEI CICLOCROSS - La seconda gara della rassegna continentale in corso a Namur (Belgio) ha visto il podio monopolizzato dai padroni di casa. L'oro è andato a ...