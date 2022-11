Ciclocross | Europei 2022 | dominio Van Empel nonostante una foratura! Buon quinto posto per Sara Casasola

(Di sabato 5 novembre 2022) Fem Vanè la nuova Campionessa d’Europa nel. La 20enne neerlandese continua nel suo momento di totalein questo inizio di stagione, vincendo l’ottava corsa su nove partecipazioni nel. Nel farlo, ha superato anche una foratura che l’ha costretta ad un’epica rimonta. Partenza concitatissima per la gara che vede la grande favorita, Fem Van, portarsi subito in testa. Ottima partenza anche per le due azzurre,e Rebecca Gariboldi, che riescono ad inserirsi nelle prime posizioni del gruppo già sulla prima dura salita. Primo grande colpo di scena già nel secondo giro quando, mentre provava ad allungare insieme all’ungherese Blanka Kata Vas, Vanè costretta a fermarsi e tornare indietro per entrare ...

dia Namur in Belgio: la valtellinese Valentina Corvi, 17 anni, è argento nelle juniores. Guarda il video della sua intervista ...Del Grosso è costretto a mollare, mentre Meeussen finisce per terra nel tentativo di forzare la rincorsa in discesa. Ad approfittare della situazione è l'azzurro Davide Toneatti, rimasto sempre nelle ...EUROPEI CICLOCROSS - La seconda gara della rassegna continentale in corso a Namur (Belgio) ha visto il podio monopolizzato dai padroni di casa. L'oro è andato a ...Arriva subito una bellissima medaglia per i colori italiani agli Europei 2022 di ciclocross: in quel di Namur (Belgio), Valentina Corvi agguanta uno splendido argento nella prova dedicata alle donne j ...