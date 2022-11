(Di sabato 5 novembre 2022) Per Jaila prossima stagione può essere importante, e non poco. L’australiano, vincitore quest’anno del, ha riflettuto dalle pagine di Marca circa la propria parabola del 2022, soprattutto per quel che concerne la Corsa Rosa. Sa, però, che gli avversari del 2023 saranno importanti e non poco. A proposito della sua vittoria italiana: “Ovviamenteilla tuae la tua carriera sportiva. Quando sei un bambino sogni sempre diuna grande corsa a tappe. E poi il: sinel più beldel, davanti a grandi tifosi e con un percorso spettacolare. Ilnon ha nulla da invidiare a ...

OA Sport

L'emozionante stagione disi completa con i verdetti delle Classifiche UCI : si conferma al vertice Tadej Pogacar , ... mentre la maglia rosaHindley occupa solo la 21piazza. Il primo ...Sul palco del Teatro Lirico di Milano, scelto per la presentazione dell'edizione numero 106, a fare gli onori di casa c'èHindley, il re della scorsa edizione che ha surclassato l'ecuadoriano ... Ciclismo, Jai Hindley: "Vincere il Giro d'Italia ti cambia la vita. Ed è speciale, si corre nel più bel Paese del mondo" Vincenzo Nibali si è ritirato poche settimane fa, ma l’eco delle sue parole resta vivo in tutto il mondo del ciclismo. Lo sa bene Marca, che ha dato modo allo Squalo di parlare sulle proprie pagine: s ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...