Ci stiamo giocando il futuro dell’Europa Il monito di Andrea Riccardi

(Di sabato 5 novembre 2022) Il cattolicesimo italiano ed europeo, nonostante la profonda crisi che mette in dubbio i principi e le liturgie secolari, riesce ancora ad avere un ruolo nel processo di sensibilizzazione e distensione dei conflitti” Il professor, già Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione, e fondatore della Comunità di Sant’Egidio, racconta l’incontro con Emmanuel Macron e il Presidente Mattarella, esplicita la sua posizione in merito all’aggressione russa e lancia un avvertimento all’Europa e all’Occidente: o pace o morte, nel giorno della manifestazione organizzata dalla sua e da altre decine di organizzazioni. L’incontro di preghiera per la pace con i leader cristiani e delle religioni mondiali, organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio al Colosseo, è stato un momento fondamentale di riflessione e impulso verso la ...