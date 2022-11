Gazzetta del Sud

Virali i video delle sue esibizioni di danza anche se spesso è attaccata dagli "hater" perchè etichettata come "troppo vecchia"Guest Originaria di Atlanta ,Guest a 72 anni ha un ...Dice di dimostrare 20 anni ma ecco qual è la sua vera etàha detto che i social sono solo per i ... l'influencer spopola sui social La star dei social in questione si chiamaGuest ed è ... Chi è Keiko Guest, la star di Tik Tok: "La gente pensa che io abbia 20 anni, ma ne ho 72" "Ho 72 anni ma ne dimostro 20" . Keiko Guest è una ballerina americana appassionata di ginnastica artistica molto attiva sui social su ...