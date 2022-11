CHE TEMPO CHE FA | FABIO FAZIO ACCOGLIE ORNELLA VANONI GLI OSPITI DEL 6 NOVEMBRE

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 5 novembre 2022) Domenica 6su Rai3 alle ore 20:00 nuovo appuntamento della ventesima edizione di CheChe Fa di, programma realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l’OFFicina, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli.della puntata:, l’artista italiana con la carriera in assoluto più longeva con quasi 70 anni di attività ininterrotta e considerata tra le migliori interpreti della musica leggera in Italia. Dopo il rinvio dovuto a un incidente,nei prossimi mesi sarà in tour in tutta Italia con “Le Donne e la Musica”, accompagnata da una band composta da sole donne. Alberto ...