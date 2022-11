Che Tempo Che Fa | anticipazioni 6 novembre 2022 | arriva Ornella Vanoni | tutti gli ospiti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 5 novembre 2022) Torna, come ogni domenica che si rispetti, l’appuntamento con CheChe Fa, il salotto di Rai 3 che vede alla conduzione, a partire dalle 20, Fabio Fazio. Con lui, come sempre, le presenze fisse di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Protagonisti, invece, volti noti del mondo dello spettacolo, che si racconteranno a cuore aperto, ma non mancherà la pagina dedicata all’attualità.da Fabio Fazio Da Fabio Fazio arriverà, l’artista italiana con la carriera più longeva, con quasi 70 anni di attività ininterrotta e considerata tra le migliori interpreti della musica leggera in Italia. La cantante, dopo il rinvio a causa di un incidente, sarà presto in tour con Le donne e la Musica e domenica a CheChe fa si racconterà a cuore aperto: dalla ...