Che orrore quel tizio sano che “si percepisce” donna paralizzata

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 5 novembre 2022) Fossi in carrozzina gli andrei addosso, gli passerei sopra. Così lo faccio contento una volta per tutte. E finiamola di chiamare i dissociati a caccia di selfie col sesso che gli pare e nonlo che gli è toccato, piantiamola una volta per tutte con questa dittatura della follia consegnata ai folli. Perché questo norvegese, questo Jorund Viktoria Alme che si è messo in testa di essere (rectius: recitare, scimmiottare) una qualsiasi, è un maschio, anche se non un uomo, e col cazzo che è “uno svalvolato” come si diverte a chiamarli Dagospia. Non sono svalvolati, sono mostri. Gentaglia disposta a tutto per uno scatarro di notorietà. E scusate se il cronista oggi va giù duro, inusualmente duro, ma il fatto qui è anche personale: io ci ho vissuto coi paraplegici, coi crocifissi in carrozzina, ho assorbito le loro storie ...