Centomila a Roma | il movimento c' è quello che manca è la rappresentanza politica

... i partecipanti alla manifestazione nazionale per la pace che hanno sfilato ada piazza della Repubblica e via Cavour sono stati oltre, quarantamila secondo la Questura. Per capire: ...dall'inviato Emanuele Giordana- Oltre 100mila persone da tutta Italia sono arrivate oggi in treno, autobus, auto adove la coalizione Europe For Peace ha chiamato a raccolta un movimento ampio e anche disomogeneo ma comunque disposto a chiedere un negoziato subito, il cessate il fuoco, una Conferenza di pace ...Quel che manca è una rappresentanza politica alla sua altezza. All’altezza di un mondo solidale che dice, con Papa Francesco, che la guerra non si batte con la guerra, che un mondo più armato è un mon ...Conte (M5S): "Niente nuove armi all'Ucraina senza passare per il parlamento". Landini (Cgil): «Siamo con il popolo ucraino ma non dobbiamo rassegnarci alla guerra» ...