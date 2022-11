Cattivissimo Me film stasera in tv 5 novembre | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di sabato 5 novembre 2022)Me è ilin tv sabato 52022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVMein tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: Despicable Me GENERE: animazione, family ANNO: 2010 REGIA: Pierre Coffin, Chris Renaud, Sergio Pablos: Max Giusti, Jason Segel, Steve Carell, Miranda Cosgrove, Will Arnett, Mindy Kaling, Kristen Wiig, Russell Brand, Ken Jeong, Julie Andrews DURATA: 95 MinutiMe...