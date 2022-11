Cassazione | Basta con musica e schiamazzi nella movida

(Di sabato 5 novembre 2022) Lacone danni: condannato il proprietario del locale che non si attiva per limitare lain strada – Giro di vite per lache esaspera i residenti del centro storico. Rischia una condanna peril proprietario del locale che non si attiva per limitare lain strada, di fronte al suo esercizio. Ma, anzi, la incentiva magari suonando con la porta aperta. Lo ha sancito la Corte diche, con la sentenza 1128/22, ha confermato e reso definitiva la condanna a carico del proprietario di un bar. Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è ...

