Caro-energia | sconto benzina fino a gennaio Giorgetti sulla Nadef | «Quadro peggiorato | pronti a nuovi interventi per bollette»

Leggi su open.online

(Di sabato 5 novembre 2022) Tra le misure contro ildel governo Meloni anche la proroga dello. All’interno del decreto Aiuti quater, che sarà discusso il prossimo 10 ottobre dal Consiglio dei ministri, sarà presente la modificascadenza dellodi 30 centesimi su un litro die diesel: la misura sarà valida non più quindial 18 novembre ma resterà in vigorealla fine dell’anno, per circa 1 miliardo di aiuti. L’indicazione è contenuta nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza () pubblicata sul sito del Mef, dove compare anche la proroga ai crediti d’imposta per l’acquisto di gas ed elettricità concessi alle imprese e alle attività come i ristoranti e i bar. In ...