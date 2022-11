Caro energia | Meloni rivendica gli interventi a tempo di record | «Lo avevamo promesso»

(Di sabato 5 novembre 2022) «agli italiani che, una volta al governo, ci saremmo dedicati con serietà e determinazione all’emergenza energetica ed è esattamente quello che stiamo facendo, dimostrando che anche in Italia se si vuole è possibile fare quello che serve per il bene dei cittadini». Giorgia, dai propri social, fa il punto sulle iniziative contro ilassunte nel Consiglio dei ministri di ieri, che ha liberato risorse ingenti per famiglie e imprese e ha impostato una strategia di lungo respiro per permettere all’Italia di affrancarsi sempre di più dalla dipendenza estera. I due obiettivi raggiunti dal governocontro il«Il governo – ha ricordato il premier – ha giurato il 22 ottobre e in meno di due settimane ha ...

...per il 2022 e 21 miliardi per il 2023) per mettere in sicurezza famiglie e imprese dal...le risorse a disposizione per aiutare gli italiani a far fronte all'aumento del costo dell', senza ...Meloni dopo il Cdm: 'Liberate risorse per proteggere famiglie e imprese dal'. E apre a modifiche sulle norme anti - rave. Nella Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2022 anche flat tax, quota 41 e una stretta al superbonus edilizio. Ok a nuove ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...