Caro bollette e stipendi più alti | le novità della manovra del Governo Meloni

(Di sabato 5 novembre 2022)più. Inizia ladelin vistalegge di Bilancio 2023. La strategia del nuovosi concentrerà soprattutto sulla crisi energetica. In conferenza stampa la presidente del Consiglio, Giorgia, ha iniziato a delineare l’intervento del. Ecco tutte le, gas e riduzione Iva: leSecondo quanto si apprende ildisporrà 9,5 miliardi di euro di tesoretto lasciati dall’esecutivo di Mario Draghi per intervenire contro il. Circa 23 miliardi saranno investiti per l’energia e ...

Il Manifesto

...1 miliardi per il 2022 e 21 miliardi per il 2023) per mettere in sicurezza famiglie e imprese dale compiere il primo passo sul fronte della sicurezza energetica nazionale. ...Questa settimana sono 54,7% coloro che hanno fiducia nel primo governo italiano guidato da una ... Manovra, il governo punta tutta la posta contro il caro bollette Manovra, il governo punta tutta la posta contro il caro bollette ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo ha giurato il 22 ottobre e in meno di due settimane ha raggiunto due obiettivi importanti: liberare oltre 30 miliardi di euro (9,1 miliardi per il 2022 e 21 miliardi per ...Dichiarano il voto il 62% degli intervistati, incerti il 38%. Sono costo della vita e caro bollette le principali emergenze avvertite in questo momento dagli italiani. Quindi crisi economica e costo ...