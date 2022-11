Campionato e Champions League | Daspo per tre tifosi del Napoli

(Di sabato 5 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Il Questore diha adottato provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (), della durata di un anno, nei confronti di duenapoletani di 18 e 20 anni che, poco prima dell’inizio dell’incontro di calcio-Monza, disputato lo scorso 21 agosto presso lo stadio “Maradona”, avevano scavalcato più volte dal settore inferiore della curva B a quello superiore e, per tale motivo, erano stati denunciati per scavalcamento in occasione di manifestazioni sportive. Un altro provvedimento, della stessa durata, è stato irrogato ad un 21enne napoletano che, con riferimento all’incontro di calcio “-Ajax”, disputato lo scorso 12 ottobre, era stato denunciato per scavalcamento dal settore inferiore a quello superiore ...

...subito i conti con la rincorsa al Napoli e a mettere in un cassetto la qualificazione, da ...dell'intero team consapevole di non poter sbagliare la seconda partita di seguito in... uno dei veterani più terribili del". Gasperini: "Loro sono fortissimi, ma vogliamo fermarli" "Il Napoli è fortissimo e lo ha fatto vedere anche inLeague , vincendo un girone ...Il Milan torna a partecipare agli ottavi di Champions League dopo 9 anni. E lo fa con una grande prova di carattere. Due i rossoneri finiti nella top 11.• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Il Meazza rossonero si veste per l’ennesima volta a festa: attesi oltre 70 mila spettatori per la sfid ...