Camera di Commercio Italiana per l’Ucraina | quali opportunità dopo la guerra | il 15 novembre un webinar

Leggi su ildenaro

(Di sabato 5 novembre 2022) Ladiperorganizza per il 152022, alle ore 10,30, in collaborazione con Federcamere, la conferenza online “ReBuild Ukraine – Italia“, patrocinata da Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Unioncamere, oltre ad altre importanti istituzioni italiane e ucraine. Il Sistemale Italiano e tutte le Istituzioni e Associazioni di Categoria, italiane e locali, parleranno alle imprese partecipanti in relazione alleche si presenteranno non appena terminata la crisi bellica in corso, in merito alla ricostruzione ucraina. La conferenza sarà in italiano. Gli interventi in ucraino saranno tradotti simultaneamente. A breve sarà disponibile il programma ...