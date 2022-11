Calcio | Fiorentina Italiano ' Sia noi che la Samp vogliamo punti'

Così il tecnico della, Vincenzo Italiano, alla vigilia della sfida in casa della ... Sono esperienze che ti fanno crescere, affronti idee didiverse, mentalità, ritmi e velocità ...Laha una rosa ampia e si è visto anche in Conference League: hanno cambiato qualche elemento ma hanno avuto le risposte che volevano. Hanno talento, forza fisica e velocità, sono la ...'L'Europa ti toglie, ma allo stesso tempo ti dà. Sono esperienze che ti fanno crescere' FIRENZE (ITALPRESS) - 'Il nostro obiettivo per queste ...Fiorentina, Italiano: "Sia noi che la Samp abbiamo bisogna di punti, non sarà facile". Italiano ha parlato alla vigilia della sfida con la Sampdoria in programma domani alle 15.