Bundesliga 2022 2023 | lo Schalke cade ancora | il Brema vince 2-1

Leggi su sportface

(Di sabato 5 novembre 2022) Seconda vittoria consecutiva per ilin. I biancoverdi hanno sconfitto per 2-1 lonella 13esima giornata di campionato, conquistando tre punti importantissimi che lo fanno salire in settima posizione a quota 21 punti. Dopo il gol annullato al 16’ agli ospiti per fuorigioco di Kral, al 30’ Fullkrug riceve palla da Weiser e conclude in porta da distanza ravvicinata portando avanti i suoi. Raddoppioal 76’ con Ducksch, che entra in area e tira una bella rasoiata firmando il 2-0, e al 90’ Drexler riapre il match ma è troppo tardi. Locosì per la settima volta consecutiva. SportFace.