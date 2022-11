Bufera su Marco Bellavia | la replica alle accuse di molestie | “Non so cosa ho fatto”

(Di sabato 5 novembre 2022) È stato al centro di una delle peggiori pagine che la tv italiana ricordi. E ora,, rischia di passare dall’altra parte della barricata. Ospite alla prima serata del 3 novembre, l’ex volto di Bim Bum Bam è stato accusato di, perpetrate ai danni di due concorrenti del reality proprio nei giorni in cui si trovava all’interno della Casa. Lesono partite da Gegia e Cristina Quaranta,quali il diretto interessato hato senza smentire ma lasciandosi andare a dichiarazioni indelicate su di loro. GF Vip, perchéè accusato diLedelle due concorrenti sono di certo legate all’uscita didal programma, che ha deciso di abbandonare per risolvere alcuni ...

IlPiacenza

'Purtroppo le alte temperature hanno provocato fenomeni intensi e repentini - commenta il direttore di Confagricoltura Piacenza,Casagrande - oltre a essere vicini a chi ha avuto danni e a fare ...A chiudere, il capogruppo UDC - Forza Italia in Campidoglio,Di Stefano: 'La Roma di Gualtieri insegna: chi delinque viene premiato, chi è onesto e partecipa ai bandi deve attendere decenni per ... Bufera del 4 luglio, aperte le domande per i danni alle strutture agricole "Riguardo ai licenziamenti Twitter, sfortunatamente non c'è scelta quando l'azienda sta perdendo oltre 4 milioni di dollari al giorno". Così Elon ...Sì, le minoranze, i soggetti deboli, coloro in carico agli assistenti sociali. E sì, la casa come diritto: un tetto sopra la testa di tutti. Pure se occupi. Desta scalpore e agita ...