Bremer - Skriniar e gli altri | Juve - Inter | tutti gli intrecci di mercato presenti e futuri

Juve - Inter non è una partita come le altre. Da sempre: in campo e fuori. Sul mercato è uno dei duelli più classici del calcio italiano, e anche negli schieramenti attuali ci sono molte storie che ...... JUVENTUS (3 - 5 - 2): Szczesny;, Bonucci Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic Milik. All. Allegri INTER (3 - 5 - 2): Onana;, Acerbi, Bastoni; Dumfries, ...Si avvicina il derby d'Italia e la sfida tra Juventus ed Inter vedrà protagonista anche Bremer, vicino ai nerazzurri in estate ...Probabili formazioni Juventus-Inter - Il derby d'Italia è sempre una gara molto speciale, Juventus e Inter, infatti, sono divise da una rivalità storica ...