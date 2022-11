Bologna Parco della Montagnola | partono i lavori per i nuovi spazi polifunzionali e il percorso di co-progettazione sullo spazio pubblico

(Di sabato 5 novembre 2022) Prendono il via lunedì 7 novembre iper realizzare iad alta efficienza energetica in sostituzioneprecedente tensostruttura. Il Comune mette inoltre in campo 600 mila euro per la riqualificazione deglipubblici del, da progettare insieme a cittadini e comunità. “Questo progetto – spiega l’assessora Valentina Orioli – è importante anche perché mostra il significato dell’approccio integrato che intendiamo utilizzare nell’Impronta verde di.” IAl postoprecedente tensostruttura circolare abbattuta nei mesi scorsi, scarsamente efficiente dal punto di vista energetico, sorgerà una nuova struttura composta da tre padiglioni in ...

...sottolinea la necessità di promuovere e sostenere iniziative sperimentali per il controllo di questa specie fossoria dopo le proteste suscitate per l'abbattimento degli animali catturati nel...... altri sono in Francia, a, Perugia e Firenze. Teramo e Castelli devono essere degne di ... bando 10/10/"22) Castelli, Sabato 5/11/2022, ore 9:30dell'Artigianato, ICIET, sala Elio Finizi (...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Comparirà davanti al giudice per rispondere di tentata violenza sessuale su minore un 21enne residente a Bologna, arrestato un anno fa ... poi sarebbe scattata la richiesta di appartarsi in un parco ...