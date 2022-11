Bologna | Fenucci | «Thiago Motta? Ci ha portato grande entusiasmo»

(Di sabato 5 novembre 2022) Claudio, amministratore delegato del, ha parlato del recente arrivo disulla panchina rossoblù Claudio, amministratore delegato del, ha parlato ospite ieri del Circolo Bononia dell’impatto disulla panchina rossoblù. PAROLE – «Ci ha, è un mister che spiega molto e fa capire il senso delle scelte, proponendo un calcio offensivo. Tutti segnali positivi che speriamo presto si concretizzino. Per la stagione ’24-’25 dovremmo cominciare a giocare nella struttura temporanea, fino al termine dell’annata successiva. Poi, dal campionato ’26-’27, potremmo giocare nel nuovo Dall’Ara. Vogliamo essere di più di una semplice ...

