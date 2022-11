Bollette | Pnrr | rave | Rdc e Ucraina | cosa bolle nel ‘pentolone’ Meloni

Leggi su anteprima24

(Di sabato 5 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaro energia, misure per ledi luce e gas. Il decreto, il, il reddito di cittadinanza, gli aiuti all’. Sono alcuni dei temi che Giorgia, presidente del Consiglio, ha toccato nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. Il Cdm era stato “prioritariamente convocato per l’approvazione della Nadef, riusciamo per il 2022 a liberare circa 9,5 miliardi” da utilizzare per misure contro il caro energia. “Faccio – ha detto il premier – appello al parlamento che approvi il testo al più presto. Per il 2023 immaginiamo indebitamento al 4,3% che poi va a a scendere, così liberiamo 22 o 23 miliardi che ugualmente destiniamo in via esclusiva al caro energia. Sono oltre 30 miliardi di euro fino a fine 2023 per far fronte a crisi ...