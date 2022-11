Bollette | crolla il prezzo del gas | ecco che cosa cambia subito

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 novembre 2022) Sorpresa: ledel gas calano. Sulla scia delle riduzioni dei prezzi del metano registrati nelle ultime settimane, infatti, a ottobre le tariffe diminuiranno del 12,9% rispetto al trimestre terminato a settembre. Una boccata d'ossigeno, la prima da marzo, per quei 7,3 milioni di clienti che si trovano ancora nel regime di maggior tutela e che pagheranno il gas 78,05 euro al megawattora. La discesa è stata determinata dal nuovo metodo di calcolo stabilito dall'autorità dell'energia Arera, secondo cui il costo del gas che finisce in fattura è agganciato alla media mensile delsul mercato all'ingrosso italiano (il Psv) e non più a quella trimestrale del Ttf di Amsterdam. In questo modo è stato possibile incorporare nellei recenti cali delle quotazioni del metano. Certo, è ancora presto per un ritorno alla ...