Blue Bloods serie tv su Rai 2 | trama episodi 5 novembre 2022

Leggi su cubemagazine

(Di sabato 5 novembre 2022)29 OTTOBRE. Latv va in onda in chiaro su Rai 2 sabato 5su Rai 2. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICAStagione 12o 7 Non ci sono decisioni giuste. Danny e Baez sono alle prese con una rapina in un negozio vietnamita. Erin ha l’impressione che il suo capo voglia vendicarsi per il fatto che lei abbia considerato la possibilità di diventare Procuratore Distrettuale. Angela, il nuovo detective ammesso nell’ufficio del Comandante, è troppo supponente e viene riportata a più miti consigli.Stagione 12 ...