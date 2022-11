Billie Jean King Cup Finals 2022 | Garbin | “Buone sensazioni | le ragazze si stanno abituando alla superficie”

Glasgow - Ieri in serata l'arrivo a Glasgow, questa mattina il primo contatto con il campo veloce indoor dell'Emirates Arena di Glasgow, dove dall'8 al 13 novembre sono in programma leKing Cup by Gainbridge Finals. L'avventura della Nazionale azzurra, accolta in Scozia dall'immancabile pioggia, è cominciata: con la capitana Tathiana Garbin ci sono Lucia Bronzetti, ...Abbiamo intervistato l'allenatore per scoprire qualcosa di più, anche in vista di un appuntamento importante come leKing Cup Finals. Elisabetta è la nuova numero 64 del mondo e 4 d'...Glasgow - Ieri in serata l’arrivo a Glasgow, questa mattina il primo contatto con il campo veloce indoor dell’Emirates Arena di Glasgow, dove ...FRANCESCO LOIACONO - Camila Giorgi non giocherà nell’ Italia nella Billie Jean King Cup di tennis donne a Glasgow in Scozia. La marchigiana è infortunata, ha una fascite plantare. L’ Italia giocherà ...