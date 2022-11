Bianchi | «Senza Kvara il Napoli ha Raspadori»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 5 novembre 2022) Ottavio, ex allenatore del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida contro l’Atalanta e dell’asdiOttavio, ex allenatore del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida contro l’Atalanta e dell’asdi. Le sue dichiarazioni: «mancherà alla partita in generale e non solo al. Non vedere in campo un talento come il suo è un vero peccato. Mi spiace non poterlo ammirare a Bergamo. Il, però, è una grande squadra e ha ricambi all’altezza. Il primo è, che è uno dei più grandi talenti del nostro calcio». L'articolo proviene da Calcio News 24.