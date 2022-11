Bentornato ministero dei Trasporti. La 'svolta' del nuovo governo applaudita da Conftrasporto

(Di sabato 5 novembre 2022) Torna ildeie a dargli il "" è innanzitutto il mondo dell'autotrasporto, che per voce di Paolo Uggè, presidente di- Confcommercio, ha voluto rivolgere i ...

Cronache Maceratesi

Torna ildei trasporti e a dargli il "" è innanzitutto il mondo dell'autotrasporto, che per voce di Paolo Uggè, presidente di Conftrasporto - Confcommercio, ha voluto rivolgere i ...Torna ildei trasporti e a dargli il "" è innanzitutto il mondo dell'autotrasporto, che per voce di Paolo Uggè, presidente di Conftrasporto - Confcommercio, ha voluto rivolgere i ... Staff del sindaco, torna Claudia Baiocco Neanche il tempo di prendere posto sulla sua nuova poltrona da ministro delle Infrastrutture che i No Tav già gli danno il benvenuto. Matteo Salvini [...]torna così nel mirino dei militanti contro la ...