Beach volley | World Tour 2022 Cape Town Nicolai Cottafava quinti in Sud Africa | stop ai quarti con Seidl Waller

(Di sabato 5 novembre 2022) Si chiude con un quinto posto, il terzo stagionale, ildi Paoloe Samuele. Annata straordinaria, con un po’ di amaro in bocca per la mancata qualificazione alla quarta semifinale dell’anno nell’ultimo torneo a cui prenderanno parte gli italiani. La coppia azzurra, dopo averla battuta due volte, ha subito la prima sconfitta neidi finale dell’Elite 16 dicontro gli austriaciche in serata affronteranno i numeri uno al mondo Mol/Sorum nella sfida che mette in palio un posto in finale. Primo set senza storia con gli azzurri a rincorrer fin dalle prime battute (8-4) e gli austriaci che si sono imposto senza grosse difficoltà con il punteggio di 21-16. Nel secondo parziale gli italiani tentatno la fuga ...