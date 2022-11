Basket | Serie A | Treviso piega Brescia e trova la seconda vittoria | 19 punti di Sokolowski

Leggi su oasport

(Di sabato 5 novembre 2022)in Campionato per la Nutribullet. I venetino la resistenza della Germanivincendo per 99-92 al PalaVerde di Villorba, grazie ad una ripresa molto efficace dopo aver concluso il primo tempo in perfetta parità.ha provato a mettere in difficoltà i trevigiano fino all’ultimo, non riuscendo però are il guizzo decisivo per aggiudicarsi il match. Break in apertura dei padroni di casa con Jurkatamm (5.0), conche si sblocca dopo più di due minuti con Petrucelli (5-2).è perfetto da tre (10-5), con Janktunen cheanche il 2+1 che consente alla Nutribullet di toccare la doppia cifra di vantaggio (15-5). Cournooh dall’arco tiene la Germani a -7 (17-10), ...