Barbara D’Urso-Romina Power | gesto shock in diretta | se ne sono accorti tutti

(Di sabato 5 novembre 2022) . La presentatrice di Mediaset l’ha fatto di proposito A Pomeriggio 5 si è affrontato il “duello” tra Loredana Lecciso e la prima moglie di Al Bano. A quanto pare dopo aver mandato in onda un video, laha deliberatamente evitato di salutare L'articolo proviene da Inews24.it.

Naturalmente, la notizia ha fatto il giro di tutti i vari salotti televisivi, e tra questi non poteva mancare quello di Pomeriggio 5 condotto da. Nell'ultima puntata andata in onda, ...Isola dei Famosi: amori, psicodrammi, pioggia, bufera e… uragano Floriana - guarda LA MAMMA - Anni fa le telecamere diraggiunsero la mamma di Floriana, che non fu tenera con la ...