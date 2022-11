Bagnaia ottavo in qualifica a Valencia | campione del mondo se

(Di sabato 5 novembre 2022) Francescopartirà dalla terza fila nel Gran Premio della Comunitàna, ultima tappa di un Mondiale che il pilota della Ducati ha in pugno. È però ancora presto per cantare vittoria, perchéha bisogno di portare la sua moto al traguardo per evitare qualsiasi pericolo e difendere così i 23 punti di vantaggio su Fabio Quartararo, che invece partirà dalla seconda fila.ha recuperato oltre 80 lunghezze di svantaggio con una seconda parte di stagione memorabile e adesso è chiamato a completare l'opera, che potrebbe consacrarlo nell'olimpio dei campioni della MotoGP. Chiudendo con l'tempo si è assicurato un posizionamento non eccezionale, ma comunque solido, considerando che può arrivare anche tredicesimo per difendere il primo posto nel mondiale. In pole ...

... ma cosìnon riesce a farla girare come piace a lui, con il dietro: sì, un po' alla Casey Stoner ) per due giri matti nel Q2, ma non va oltre l'tempo, la terza fila. In assoluto una ...Fantastico, ma Peccodov'è La Ducati "sbagliata" è in pole Questo lo dite voi Se per " sbagliata " definite la Desmosedici Pramac, vi sbagliate: lo spagnolo Martin è davanti a tutti, tra ...Il pilota spagnolo ha colto il miglior tempo in occasione dell'ultimo GP stagionale. Poi Marc Marquez e Jack Miller.Ancora due piloti del team Red Bull KTM Ajo al comando: accade nella FP3 della Moto2™ valida per il Gran Premio Motul della Comunità Valenciana. Al Circuit Ricardo Tormo Pedro Acosta precede… Leggi ...