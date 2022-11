Bagnaia | febbre rossa da Valencia a Chivasso - Sport - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Posti esauriti da giorni nella tribuna 'Azul' con tutti i tifosi di Pecco. Maxi schermi nella sua città e a Borgo Panigale sperando nella festa ...Chivasso aspetta PeccoLa notizia è arrivata quando in città è iniziata a salire ladella MotoGP con il conto alla rovescia per la gara di Valencia in programma domenica 6 novembre. ... Bagnaia, febbre rossa da Valencia a Chivasso Posti esauriti da giorni nella tribuna ’Azul’ con tutti i tifosi di Pecco. Maxi schermi nella sua città e a Borgo Panigale sperando nella festa mondiale ...Chivasso avrà il maxischermo per poter tifare in migliaia il suo piccolo grande campione Pecco Bagnaia, orgoglio e vanto della città. Ha lavorato sodo il sindaco Claudio Castello insieme alla sua squa ...