Aurora Ramazzotti | Gravidanza Da Incubo!

Leggi su gossipnews.tv

(Di sabato 5 novembre 2022)tra qualche mese diventerà mamma di un maschietto. La 25enne, figlia di Erose Michelle Hunziker, ha svelato qualche retroscena riguardante la sua. Lo ha fatto sui social, dove ha chiesto consiglio ai suoi fan. Ma ecco cosa ha raccontato la nostra! Come procede ladi? Tutto bene a parte le nottate datra qualche mese diventerà mamma per la prima volta. In molti si stanno chiedendo come stia vivendo questa primae, proprio la figlia di Eros e Michelle Hunziker, ne ha parlato su Instagram. In particolare, ha rivelato di avere qualche disturbo notturno. Nel dettaglio,ha spiegato ...