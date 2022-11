Atalanta | Palomino risponde alla accuse | “Sono tranquillo | ho spiegato quello che mi è successo”

(Di sabato 5 novembre 2022) Lo scorso 4 luglio l’e tutto il calcio italianostati sconvolti dnotizia della positività al test antidoping del difensore nerazzurro José Luis. Il calciatore è risultato positivo al Clostebol Metabolita durante il test svolto all’interno del centro sportivo di Zingonia. Dopo la positività, il difensore argentino non ha più avuto la possibilità di tornare sul campo da gioco, con Gian Piero Gasperini che ha dovuto fare a meno del suo veterano.processoOra, dopo quattro mesi, come riporta La Gazzetta dello Sport, a Roma si è finalmente svolto il processo sul caso. Il dibattimento è durato ben tre ore e dieci minuti;era accompagnato dal suo avvocato Luigi Chiappero. Inoltre, il calciatore ha ...

