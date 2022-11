Atalanta Napoli | sintesi | tabellino | risultato | moviola e cronaca live

(Di sabato 5 novembre 2022) Al Gewiss Stadium, il match valido per la 13ª giornata di Serie A 2022/2023 traAl Gewiss Stadium,si affrontano nel match valido per la 13ª giornata della Serie A 2022/23.0-0Inizio alle 18.00 Migliore in campo: a fine partita PAGELLE0-0:e marcatori In attesa delle formazioni ufficiali L'articolo proviene da Calcio News 24.

All.: AlviniCLASSIFICA SERIE A:32 punti;27; Milan 26; Roma 25; Lazio e Inter 24; Udinese* 23; Juventus 22; Torino 17; Salernitana 16; Sassuolo 15; Bologna e Fiorentina 13; Empoli 11;...... infortunio per Destro Destro © LaPresseMattia Destro potrebbe quindi essere costretto a saltare la sfida contro ilcapolista, impegnato quest'oggi a Bergamo contro l'. Gli azzurri si ...Grande sfida al Gewiss Stadium dove l'Atalanta di Gasperini, seconda in classifica, ospita il Napoli di Spalletti capolista. Cinque i punti che distanziano gli azzurri dai nerazzurri. Il ...Gasperini sembra non voler rischiare De Roon, che dunque non giocherà contro il Napoli. Il calciatore è fermo per un infortunio ...