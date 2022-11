Atalanta-Napoli | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

Non ci sarà copertina patinata per Kvaratskhelia, alias Kvaradona, in questo. Una lombalgia gli ha ricordato che il folletto del calcio si diverte anche così, non sempre la vetrina porta buona ventura. Per il vero ci avevano già pensato i ladri di auto (...... privo delle due stelle, infortunati "cronici", è "retrocesso" al ruolo di sfida spareggio per restare in corsa e a guardare tutti dall'alto sono, di fronte sabato pomeriggio al ...Juventus-Inter è la più importante delle partite del week-end anche se somma meno punti (46) sia del derby romano (49) sia ovviamente della sfida fra Atalanta e Napoli (59), rispettivamente seconda e ..."Contro l’Atalanta, dunque, Kvara non ci sarà e questa di certo non ... di stagione", riferisce il noto quotidiano in merito alla reazione del tecnico del Napoli per l'assenza del georgiano. Al suo ...