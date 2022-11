Atalanta-Napoli le pagelle e il tabellino della partita

Sintesi1 - 2 MOVIOLA Inizio alle 18.00 E' COMINCIATA...Dove vederein tv e streaming Il calcio d'inizio è fissato alle 18:00; la partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv ...Sono quattro le gare — dopo l’anticipo Udinese-Lecce — in programma oggi, sabato 5 novembre, per il 13° turno di campionato.Il big match degli anticipi è Atalanta-Napoli: la capolista in casa della ...51' - Schema su punizione del Napoli con Zielinski che appoggia per Olivera, cross al centro per Anguissa che gira di testa ma debolmente: blocca MMusso. 48' - Lookman vede arrivare sul lato opposto H ...