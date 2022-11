Atalanta - Napoli | Le formazioni ufficiali

STATISTICHE - Nelle ultime sette sfide train Serie A, i bergamaschi hanno ottenuto il doppio dei successi rispetto ai partenopei (4 a 2). L'ha trovato il gol in tutte le ...BERGAMO -può permettere a Gasperini di frenare la corsa degli azzurri e a Spalletti di tentare con una vittoria la prima fuga del campionato (andrebbe a +8). Al Gewiss Stadium è prima contro ...Squadre in campo al Gewiss Stadium, calcio d’inizio alle ore 18.00 Atalanta e Napoli si sfidano in una delle tre gare di oggi della tredicesima giornata di Serie A e in palio ci sono punti pesanti per ...Oggi alle ore 18:00 si sfideranno, al Gewiss Stadium di Bergamo, Atalanta e Napoli per la tredicesima giornata di Campionato.