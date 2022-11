Atalanta-Napoli | gol e Highlights -VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di sabato 5 novembre 2022) I gol e glidi1-2, gli azzurri espugnano il Gewiss Stadium e si portano a più otto sui nerazzurri. Ilbatte l’in rimonta e ottiene la nona vittoria consecutiva in campionato. Gli uomini di Spalletti allungano in classifica, portando ad otto i punti di vantaggio sui nerazzurri. Padroni di casa in vantaggio al 19? grazie ad un calcio di rigore trasformato da Lookman. Gli azzurri prima raggiungono il pari con Osimhen ( quattro minuti dopo), poi trovano il gol vittoria con Elmas (scelto da Spalletti per sostituire l’infortunato Kvaratskhelia) al 35?. Nella ripresa traversa di Lookman per i padroni di casa. Quel che sorprende è ritrovarsi alla tredicesima giornata a commentare un successo in una gara che, per come si era messa, in altre stagioni e periodi il ...